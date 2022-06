Video: Magdeburger Friedensglocke -Termin für Glockenweihe steht fest

Die Matthäusgemeinde in Magdeburg-Stadtfeld hat ihre Friedensglocke an den neuen Glockenturm hängen können. Der Termin für die Einweihung steht mittlerweile fest.

Wolfgang Schwarz befestigt den Klöppel an der neuen Friedensglocke der Matthäusgemeinde in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Wolfgang Schwarz und Thomas Scholz von der Berliner Glockenbaufirma Schmidt waren am 15. Dezember 2021 dafür verantwortlich, dass die Friedensglocke der Matthäusgemeinde sicher an ihrem Platz am neuen Glockenturm gelangte. Das Unternehmen hatte den aus weichem Eisen geschmiedeten Klöppel und die Läutetechnik angefertigt und installiert.