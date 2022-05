Am 8. Mai 2022 entscheidet sich in einer Stichwahl, wer neuer Oberbürgermeister von Magdeburg wird. Die Volksstimme stellt die Bewerber vor - auch in Videos. Das ist Simone Borris, parteilos, unterstützt von FDP, Future und Tierschutzpartei.

Die Volksstimme lichtete die Kandidaten für die OB-Wahl in Magdeburg an ihrem Lieblingsplatz ab. Simone Borris entschied sich für das Elbufer am Mückenwirt.

Magdeburg - Rund 190.000 Magdeburger können entscheiden, wer Magdeburg als Stadtoberhaupt in den nächsten sieben Jahren lenken soll. Gewählt wurde bereits am 24. April. Zwei Wochen später, am 8. Mai, steht Simone Borris (parteilos) in der Stichwahl. Mit diesen Ideen und dieser Botschaft wirbt sie sich um die Gunst der Wähler.