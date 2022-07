Video: Huch, hier stolziert ein Elch durch Magdeburg!

Auf dem Weg zur Arbeit machte Jannis Augustin am Montagmorgen eine spektakuläre Aufnahme. An der Kreuzhorst, unweit des Magdeburger Ortsteils Pechau, kreute ein Elch die Straße.

Magdeburg - Elch-Sichtung in Magdeburg! Eine spektakuläre Beobachtung hat Jannis Augustin am frühen Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit an der Kreisstraße bei Magdeburg-Pechau gemacht. Es war kurz vor sieben Uhr als plötzlich ein großes Tier am Straßenrand zu sehen war. Es kreuzte mehrmals die Straße - bei regem Verkehr - und sprintete weiter über ein abgeerntetes Feld unweit der Kreuzhorst. Ein Glück, dass es dabei zu keiner Kollision kam.