Dramatische Szenen in der Nacht in Magdeburg-Stadtfeld: Wegen es eines Feuers mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Einsatz der Magdeburger Feuerwehr. In der Nacht zum 28.4.2024 wurden wegen eines Brandes in Magdeburg drei Menschen verletzt.

Magdeburg - In der Nacht zum Sonntag brach in einer Tiefgarage eines Gebäudes in der Maxim-Gorki-Straße in Magdeburg aus unbekannten Gründen ein Feuer in einem Auto aus. Die Feuerwehr konnte den Brand auf das Auto und seine unmittelbare Umgebung beschränken.

Sechsstelliger Sachschaden bei Brand in Magdeburg

Der Rauch breitete sich jedoch in der gesamten Tiefgarage aus. Die Wohnungen der drei Eingänge des Wohnblocks wurden evakuiert. Der Schaden wird auf etwa 750.000 Euro geschätzt. Vier Menschen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus ambulante behandelt werden. Zunächst war von drei Verletzten die Rede gewesen.

Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr, 19 der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt und 10 der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf. Die Verletzten wurden von zehn Einsatzkräften der Rettungsdienste betreut. Zudem waren Polizeibeamte unter anderem an der Rettung der Personen beteiligt.

Die Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Ferner wurden Übergangswohnungen angeboten, da Strom- und Wasserversorgung unterbrochen wurden. Die Tiefgarage wurde für weitere polizeiliche Ermittlungen amtlich versiegelt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung sowie ein technischer Defekt sind nicht auszuschließen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: persönlich, telefonisch unter 0391/546-3295 oder mittels des elektronischen Polizeireviers im Web.

Der Stadtteil Stadtfeld-Ost liegt westlich des Stadtzentrums von Magdeburg. Mit mehr als 25.000 Einwohnern auf einer Fläche von 328 Hektar ist er der am dichtesten bevölkerte Stadtteil der Landeshauptstadt. Die Maxim-Gorki-Straße befindet sich im östlichen Teil des Stadtteils und verbindet zwei Hauptstraßen miteinander - die Große Diesdorfer Straße und die Olvenstedter Straße. In der Nachwendezeit waren hier in Baulücken mehrere Wohnblocks mit Tiefgaragen errichtet worden.