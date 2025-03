Die 2. Volksstimme-Radpartie geht an den Start. Radfahrbegeisterte und ausdrücklich auch Familien können am 15. Juni gemeinsam die Umgebung Magdeburgs entlang von Ohre und Elbe und inmitten des Grüns der Flussauen und im Falle einer der angebotenen Routen der Colbitz-Letzlinger Heide naturnah erleben. Zu dem Freizeit-Event am dritten Sonntag im Juni werden wieder mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Routen mit unterschiedlichen Streckenlängen. Start und Ziel ist für alle Rundstrecken an der Pferderennbahn im Herrenkrug.

Attraktive Stationen bei Volksstimme-Radpartie in Magdeburg und Umgebung

Die 71- und 44-Kilometer-Strecke pausieren dabei auf der wunderschönen Schossdomäne in Wolmirstedt. Was für ein Zufall, dass an dem Wochenende dort gerade das beliebte Stadtfest stattfindet. Aber auch die 25-Kilometer-Tour steht dem in nichts nach. Pausiert wird in Pechau auf dem Gelände des SV Pechau – nur unweit entfernt von den Ausstellungen der Slawenhäuser, wo der Heimatverein sich schon über zahlreiche Interessierte freut. In der Ankündigung heißt es: „Wunderbare Streckenverläufe mit Rückenwindgarantie – typisch für Rundkurse – zumindest teilweise –, das beeindruckende Wasserstraßenkreuz Hohenwarthe, gastfreundliche Mittagspausenorte, wenige Höhenmeter – was will man mehr.“

Volksstimme-Radpartie in Magdeburg und Umgebung. Grafik: MRM/Kroschel; Karte: Mapcreator

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr auch einen Rundkurs für die Kleinsten geben. Ob in Begleitung ihrer Eltern, der Großeltern, eines großen Geschwisters, im Fahrradanhänger, auf dem Laufrad oder schon ganz selbstständig in die Pedale tretend – die 9-Kilometer-Runde ohne Höhenmeter und auf festem Belag geben dem Nachwuchs einen wunderbaren Eindruck davon, wie schön es rund um die Landeshauptstadt ist. Bei dieser kürzesten Route geht es einmal rund um den Biederitzer Busch.

Wann erfolgen die Starts?

Die Startzeiten werden in diesem Jahr wieder gestaffelt sein. Los geht es um 9 Uhr mit den Fahrern auf der längsten Strecke. Danach starten die weiteren Touren. Für die zweitlängste Strecke ist der erste Start für 10.15 Uhr angesetzt. Für die erste Gruppe der 25-Kilometer-Strecke geht es um 11 Uhr los. Für die kurze Distanz über neun Kilometer werden Startzeiten um 9.45 und 14 Uhr angeboten.

Wann genau es für die einzelnen Radfahrer auf die Strecke geht, hängt von der Startnummer ab. Denn es wird darauf geachtet, dass die Gruppen nicht zu groß werden und zwischen den Gruppen zumindest zum Start ein Abstand von 15 Minuten eingehalten wird: Es soll schließlich eine gemütliche Radpartie und kein Massenrennen werden. Die genauen Abfahrtzeiten werden mit den Starterpakten zugeschickt.

Was bietet die Radtour mit der Volksstimme noch?

Um als Familie nicht in unterschiedliche Gruppen zu geraten, lohnt es sich vor diesem Hintergrund, die Anmeldung gemeinsam vorzunehmen. Und auch ganze Teams können sich – zum Beispiel als Ausflug des Kulturvereins oder als Firmenevent – zur Radpartie anmelden.

Gesucht wird dabei das Team, das gemeinsam die meisten Kilometer „erradelt“, egal ob Verein, Freundeskreis oder Arbeitskollegen. Wichtig ist nur, dass sich das Team gemeinsam für die „2. Volksstimme Radpartie“ mit mindestens zehn Teilnehmern anmeldet und an den Start geht. Eine Teamanmeldung ist nur bis zum 25. Mai möglich.

Partner für die Volksstimme zur Radpartie ist als Veranstalter die Agentur Festunion aus Dresden. Sie hat sich auf Angebote dieser Art spezialisiert und in den vergangenen Jahren eine umfangreiche Expertise dazu aufgebaut. Die Radpartie sieht sich nicht zuletzt als ein Vorreiter für den naturnahen und sportlichen Tourismus und eine gesunde Freizeitbeschäftigung ganz abseits des alltäglichen Stresses.

Übrigens: Radpartien veranstaltet die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) bereits seit mehreren Jahren. Seitdem auch die Volksstimme diese Ausflüge für die ganze Familie anbietet, wechseln sich die beiden großen Zeitungen in Sachsen-Anhalt mit der Ausrichtung ab. Und so wie im vergangenen Jahr auch eine Reihe von Radfahr-Begeisterten aus dem Norden des Bundeslandes nach Halle zu der Veranstaltung gereist waren, werden in diesem Jahr eine Reihe von Radfahrern aus dem Süden Sachsen-Anhalts bei der Radpartie an der Elbe am 15. Juni erwartet.

Auch für Familien ist die Volksstimme-Radpartie interessant – hier Familie Hausbalk mit ihren Kindern bei der Premiere der Veranstaltung im Jahr 2023. Uli Lücke

Wie melde ich mich zur Radpartie an?

Anmeldestart ist der Montag der neuen Woche, 24. März. Online-Anmeldungen sind bis 11. Juni möglich. Die Anmeldung erfolgt auf der Hompage für die Volksstimme-Radpartie unter www.vs-radpartie.de im Web. Dort auf „Anmeldung“ klicken und die einzelnen Punkte durchgehen.

Nach der Anmeldung wird eine E-Mail als Anmeldebestätigung mit den Startnummern versendet. Diese Bestätigung wird für die Abholung der Starterpakete benötigt.

Was kostet es, bei der Radpartie mitzufahren?

Auf der Familientour über 9 Kilometer beträgt die Startgebühr für Erwachsene und Jugendliche 10 Euro. Die Freizeittour in Richtung Pechau über 25 Kilometer kostet pro Person 14 Euro. Auf der Fitnesstour über 44 Kilometer beträgt der Startpreis 15 Euro, und auf der Maxitour über 71 Kilometer liegt er bei 17 Euro. Auf allen Strecken sind Kinder unter zwölf Jahren, die mit dem eigenen Rad an der Fahrt teilnehmen, mit 7 Euro am Start.

Wer sich bis zum 22. April anmeldet, bekommt rund 20 Prozent Frühbucher-Rabatt auf die Startgebühr.

Was bekommen Radfahrer für die Startgebühr?

Die Strecken sind ausgeschildert und werden von erfahrenen Fahrern begleitet. Mit dabei ist auch ein mobiler Werkstattservice, der bei einer Panne hilft. Außerdem sind Sanitäter im Notfall schnell zur Stelle, um medizinische Hilfe zu leisten.

Auf den Routen über 25, 44 und 71 Kilometer ist jeweils ein Hauptpausenort eingerichtet. Auf den beiden längsten Strecken gibt es zudem Stationen zur Getränkepause.

Für einen Aufpreis kann ein Funktionsshirt für 14,50 Euro bestellt werden. Für Kurzentschlossene gibt es diese – sofern noch verfügbar – auch am Veranstaltungstag noch für 15 Euro.

Was beinhaltet das Verpflegungspaket?

Das Verpflegungspaket kann für jeweils 7 Euro zusätzlich gebucht werden. Abgesehen von den Paketen mit Obst und Körnerriegeln für unterwegs gibt es dafür an den Hauptpausenorten ein Mittagessen.

Das Nudel-Gericht ist für die Radfahrer, die es gebucht haben, reserviert und wird ohne lange Warteschlangen ausgereicht.

Was sind die Starterpakete?

Die Starterpakete enthalten ein T-Shirt, allgemeine Infos, die Startnummer und – wenn gebucht – den Verpflegungspaket-Bon. Sie können gegen Vorlage der Anmeldebestätigung abgeholt werden am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. Juni, von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend, 14. Juni, von 10 bis 16 Uhr bei „Fahrrad Magdeburg“ im Magdeburger City Carré in der Hasselbachstraße 8.

Außerdem können die Starterpakete auch am Veranstaltungstag am Startort an der Galopprennbahn im Herrenkrug 4 ab 8 Uhr in Empfang genommen werden. Bei der Anmeldung kann alternativ die Zusendung des Startpakets für 7 Euro gebucht werden.