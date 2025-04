Durch die gesperrte Ringbrücke über den Damaschkeplatz kommt es in der Stadt zu Staus. Die Stadt Magdeburg verfolgt einen ambitionierten Zeitplan für eine Behelfsbrücke.

Vollsperrung am Damaschkeplatz Magdeburg: Zeitplan für Abriss und Behelfsbrücke

Baken sorgen dafür, dass am Damaschkeplatz niemand mehr durchkommt. Gestern wurde der Bereich abgesperrt.

Magdeburg. - Die Ringbrücke über den Damaschkeplatz in Magdeburg ist seit Dienstag, 15. April, dicht. Was für Chaos sorgt. Die Stadt arbeitet an einem koordinierten Umleitungsplan und hat auch genaue Vorstellungen zum Abriss der Brücke, zu einer Notbrücke sowie dem Ersatzneubau.