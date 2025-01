In einem Magdeburger Stadtteil laufen seit Monaten Straßenbauarbeiten. Nun folgt eine weitere neue Baustelle. Was passiert und wie lange gebaut wird.

Fernwärme wird verlegt: Neue Vollsperrung in Magdeburg steht an

Die ersten Arbeiten laufen bereits, in wenigen Tagen folgt dann die Vollsperrung der Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Die Anwohner des Westernplans in Magdeburg sind mittlerweile schon einigermaßen baustellengeprüft. Seit Monaten wird in mehreren Straßen des Quartiers am nördlichen Rand von Stadtfeld gebuddelt. Auch auf der Albert-Vater-Straße/Bundesstraße 1 (B1) gab es lange Zeit Verkehrseinschränkungen, die mittlerweile aber beendet werden konnten.