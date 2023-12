Die Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg wird am Mittwoch ab 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das sind die Hintergründe.

Magdeburg (vs). - Die Magdeburger Ringbrücke über der Halberstädter Straße in Fahrtrichtung Süden wird am Mittwochabend ab 21 Uhr voll gesperrt.

Hintergrund ist der Umbau der Betonleitwand im Baufeld auf der Ringbaustelle. Mit dem Umbau soll laut Magdeburger Stadtverwaltung die aktuelle Verkehrssituation im Baustellenbereich verbessert werden. Damit können ab Donnerstag dort 30 Stundenkilometer gefahren werden. Derzeit ist Tempo 10 erlaubt.

Aufgrund der hohen Unfallgefahr im Baustellenbereich war die Geschwindigkeit in der vergangenen Woche auf Tempo 10 reduziert worden. Stadt, Polizei und Baufirma haben nach Lösungen gesucht, die Situation zu verbessern. Daher wird in der Nacht zu Donnerstag die Betonleitwand in Richtung des Baufeldes eingerückt und damit mehr Platz für den Kfz-Verkehr geschaffen.

Für die nächtliche Vollsperrung in Fahrtrichtung Süden gilt die Umleitung über die Halberstädter Straße.