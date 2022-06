Vollsperrung in Buckau: So fahren Bus und Bahn in Magdeburgs Süden

Ein Blick auf die Baustelle: Die Schönebecker Straße ist im Kreuzungsbereich Thiemstraße zum Nadelöhr geworden. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe arbeiten an den Gleisen und das Tiefbauamt an einer barierrefreien Haltestelle. Der Verkehr fließt seit Mitte Februar nur noch stadtauswärts. Vom 9. bis voraussichtlich 27. März 2022 ist für den Straßenbahnverkehr gar eine Vollsperrung vorgesehen.

Magdeburg - Buckauer und all jene, die den Stadtteil passieren, müssen erneut Nerven bewahren. Ab 9. März 2022 wird die Schönebecker Straße für den Straßenbahnverkehr voll gesperrt. In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt wird die stadteinwärts gerichtete Haltestelle Thiemstraße barrierefrei ausgebaut. Im Zuge dessen finden umfangreiche Arbeiten an den Gleisanlagen und der Fahrbahn statt, weswegen der Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich 27. März 2022 an dieser Stelle unterbrochen wird.