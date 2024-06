Magdeburg - Auf der Helmstedter Chaussee kommt es für mehrere Wochen zu Sperrungen. Grund dafür sind Leitungsarbeiten der Städtischen Werke Magdeburg (SWM).

Sie lösen im Auftrag der Netze Magdeburg die Freileitung in der Helmstedter Chaussee auf Höhe der Hausnummern 44 bis 50 ab. Die Fahrbahn ist daher aktuell schon einseitig gesperrt. Daher gibt es eine Regelung per Einbahnstraße. Das bleibt laut SWM-Sprecherin Cornelia Kolberg bis Freitag, 28. Juni so. Die Abschnitte, in denen die Hausanschlüsse derzeit realisiert werden, würden nacheinander erfolgen.

Vollsperrung für eine Woche

Nur von 1. bis 5. Juli soll es eine Vollsperrung der Helmstedter Chaussee geben. Die Umleitung wird über den Weizengrund und den Neuen Renneweg verlaufen.

Die Niederspannungs-Freileitung in der Helmstedter Chaussee sei nämlich aus dem Baujahr 1980, wie SWM-Sprecherin Cornelia Kolberg auf Nachfrage mitteilt. Diese Leitungen sind Teil des Stromnetzes und versorgen in Haushalte mit Energie. Mit der Umstellung von Freileitung auf Erdkabel würden insgesamt 320 Meter Freileitungen abgelöst.

Baustellen-Ende im August

Außerdem würde ein Starkstromkabel von der Helmstedter Chaussee Höhe Nummer 48 bis zum Ende des Grundstücks mit der Hausnummer 50 verlegt und ein neuer Kabelverteilerschrank aufgestellt werden. Die Hausanschlüsse 44 bis 50 werden von Freileitungsanschluss auf Erdkabelanschluss umgestellt. Die Anwohner seien laut der Sprecherin über die verschiedenen Maßnahmen informiert. Anfang August sollen die Baumaßnahmen beendet sein.