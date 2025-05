Drei Schülerinnen des Magdeburger Norbertusgymnasiums wollen die Verkehrssituation in der Nachtweide verbessern. Ihr Projekt nimmt am „Jugend forscht“-Finale teil.

Von „Fußbus“ bis Schulstraße: Ideen für sicheren Schulweg in Magdeburg

Drei Schülerinnen des Norbertusgymnasiums in Magdeburg haben mit ihrer Lehrerin Ideen für die schwierige Verkehrssituation in der Nachtweide entwickelt.

Magdeburg. - Dass die Verkehrssituation in der Nachtweide in Magdeburg schwierig ist, weiß jeder, der dort vor allem morgens zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto unterwegs ist. Seit Jahren ist das Problem bekannt, eine für alle zufriedenstellende Lösung fehlt bislang.