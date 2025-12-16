weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Leckereien und Kunst in der Wagenhalle 11: Von Glühwein bis Glaskunst: Magdeburgs Adventsmarkt lädt Familien zum Mitmachen ein

Leckereien und Kunst in der Wagenhalle 11 Von Glühwein bis Glaskunst: Magdeburgs Adventsmarkt lädt Familien zum Mitmachen ein

In der im Umbau befindlichen Wagenhalle 11 lädt ein alternativer Adventsmarkt mit Handwerk, Bastelei und Mitmachaktionen besonders Familien ein.

Von Romy Bergmann 16.12.2025, 17:30
Zwei Menschen stoßen mit Glühwein an – ein Vorgeschmack auf die winterliche Stimmung des Adventsmarkts.
Zwei Menschen stoßen mit Glühwein an – ein Vorgeschmack auf die winterliche Stimmung des Adventsmarkts. Symbolbild: picture alliance/dpa

Magdeburg. - Die “Wagenhalle 11“ in Magdeburg-Cracau befindet sich zwar noch im Ausbau, doch für einen weihnachtlichen Anlass werden die Arbeiten pausiert: Am 20. und 21. Dezember 2025 öffnet der entstehende Gemeinschaftsort seine Türen für einen Adventsmarkt.