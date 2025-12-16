In der im Umbau befindlichen Wagenhalle 11 lädt ein alternativer Adventsmarkt mit Handwerk, Bastelei und Mitmachaktionen besonders Familien ein.

Von Glühwein bis Glaskunst: Magdeburgs Adventsmarkt lädt Familien zum Mitmachen ein

Zwei Menschen stoßen mit Glühwein an – ein Vorgeschmack auf die winterliche Stimmung des Adventsmarkts.

Magdeburg. - Die “Wagenhalle 11“ in Magdeburg-Cracau befindet sich zwar noch im Ausbau, doch für einen weihnachtlichen Anlass werden die Arbeiten pausiert: Am 20. und 21. Dezember 2025 öffnet der entstehende Gemeinschaftsort seine Türen für einen Adventsmarkt.