Von Magdeburg nach Erfurt: Darum verlässt Pfarrer Konstantin Rost das Kirchspiel

Pfarrer Konstantin Rost verlässt das Evangelische Kirchspiel Magdeburg Süd und tritt eine Stelle in Erfurt an. Der Abschied sei emotionaler als gedacht, wie er sagt.

Magdeburg - „Vieles wie meine Runde über die Halberstädter Straße mache ich nun wohl zum letzten Mal“, merkt Konstantin Rost bei einem Streifzug durch Magdeburgs Stadtteil Sudenburg an, dessen Ambrosiusgemeinde er in den vergangenen elf Jahren als Pfarrer begleitet hat. Aber auch für die anderen Gemeinden vom Evangelischen Kirchspiel Magdeburg Süd wie jene in Lemsdorf ist der 45-Jährige als Teil eines Teams als Pfarrer, Seelsorger, Vertrauensperson und ja, als Lebensbegleiter im Einsatz.