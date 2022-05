Vorstart für Lange Nacht der Wissenschaft in Magdeburg

Magdeburg will sich einmal mehr als Wissenschaftsstadt präsentieren. Am 11. Juni 2022 wird deshalb erneut zu einer Wissenschaftsnacht eingeladen. Die ersten Anmeldungen für Besucher sind schon möglich.

Wissenschaftler laden Bürger im Rahmen der Wissenschaftsnacht in Magdeburg zum Austausch über Themen wie neurologische Netzwerke, Mobilität und Medizintechnik ein.

Magdeburg - Am 11. Juni 2022 öffnen in Magdeburg wieder Uni, Hochschule, Institute und Labore ihre Türen und gewähren einen Blick hinter die Kulissen von Wissenschaft und Forschung. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft können sich Wissbegierige mit Forschern aus diversen Institutionen austauschen und vor Ort Wissenschaft live erleben und anfassen. Was die Besucher Spannendes erwartet: