Waffenverbotszone rund um den Magdeburger Hauptbahnhof wird „scharfgeschaltet“

Am Magdeburger Hauptbahnhof sind erste Schilder bereits angebracht, die auf die Waffenverbotszone hinweisen.

Magdeburg. - Rund um den Magdeburger Hauptbahnhof gilt eine Waffenverbotszone. Eine entsprechende Verordnung trat bereits im Februar dieses Jahres in Kraft. Doch bislang fehlte es an der Beschilderung für Willy-Brandt-Platz, Kölner Platz und Konrad-Adenauer-Platz. So lange wurde zwar rund um den Hauptbahnhof kontrolliert, jedoch von einer Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der neuen Verordnung zunächst abgesehen.