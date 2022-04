Wahlwerbung in Magdeburg: 14 Parteien drohen Bußgelder

Magdeburg - Ab Ende Januar 2022 bricht sie schon wieder über Magdeburg herein – die Wahlwerbung in Papier am Straßenrand. Am 24. April 2022 sind die Magdeburger aufgerufen, ihr neues Stadtoberhaupt zu bestimmen. Ab drei Monate vor Wahltermin gestattet die städtische Satzung die kostenlose Nutzung des öffentlichen Raums zur Wahlwerbung zum Beispiel an Laternenmasten. Spätestens zwei Wochen nach dem Wahlsonntag müssen die Plakate wieder abgehängt sein. Wer gegen diese und andere Auflagen (zum Beispiel zur Verkehrssicherheit) verstößt, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro.