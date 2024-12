Die Wanderbewegung ist nicht nur in Magdeburg unterwegs. Die Vereinsmitglieder zieht es auch regelmäßig in den Harz.

Magdeburg/mi. - Magdeburg, Altmark, Börde – das klingt nicht gerade nach Wandereldorado. Und doch ist die Wanderbewegung Magdeburg genau hier – in unmittelbaren Heimat und Umgebung – fast täglich unterwegs.

Bei Hitze und Kälte, durch Matsch und Modder und sogar bei Regen: Die Vereinsmitglieder schnüren bei jeder Witterung ihre Stiefel. Schlechtes Wetter gibt es für die Vereinsmitglieder nicht, nur schlechte Kleidung. Gegründet von Freunden, die das Wandern lieben, feiert der Verein in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

„Wenn wir auf 30 Wanderjahre zurückblicken, schauen wir auf eine riesige Anzahl geführter Tageswanderungen in die verschiedensten Regionen des Landes. Wie viele bis heute zusammengekommen sind, lässt sich gar nicht mehr genau sagen. Es werden grob geschätzt 10.000 plus x sein“, berichtet Marita Uterwedde von der Wanderbewegung. Hinzu kommen die Wanderfahrten im In- und Ausland. Meist in Europa, aber auch in den fernen Osten. „Sogar auf dem Pilgerweg bis Santiago de Compostela ist Klaus Ernst Beyer mit einer Gruppe von Mitgliedern gewandert“, erinnert sich Marita Uterwedde.

Als der Verein am 2. Dezember 1994 vom damaligen Vorsitzenden und inzwischen verstorbenen Klaus Ernst Beyer mit nur wenigen Mitgliedern gegründet wurde, war nicht abzusehen, dass dieser Verein so beständig seinen Platz unter den Vereinen der Stadt einnehmen würde. Die Wanderbewegung Magdeburg zählt heute mit rund 200 Mitgliedern zu den großen Vereinen in Magdeburg.

Wanderer aus Magdeburg legt 40.075 Kilometer zurück

Zweimal im Jahr gibt es die Themenwanderwochen – Luther- und Jakobusweg. Es sei immer spannend, auf dem St.-Jakobus-Pilgerweg oder auf den Spuren des großen Reformators Martin Luther zu wandern, stets vorbei an den romanischen oder gotischen Kirchen entlang der Pilgerwege. „Da gibt es an den Stationen nicht nur die begehrten Pilgerstempel, sondern auch gute Begegnungen und Gespräche am Wegesrand“, erzählt Marita Uterwedde.

Seit 1996 führt der Verein jährlich eine Wanderwoche „Rund um Magdeburg“ durch. Im Oktober 2016 hatte Klaus Ernst Beyer insgesamt 40.075 Kilometer bei seinen Wanderungen zurückgelegt und erreichte damit die Erdumrundung auf dem Äquator.

Ein tiefer Einschnitt im Vereinsleben war das Jahr 2022, als der damalige Vorsitzende Klaus Ernst Beyer den Verein verließ und eine neue Führungsspitze gebildet werden musste. Die Wanderfreundin Margit Lüttge übernahm das Amt der Vorsitzenden.

„Neun engagierte Wanderleiter decken das breite Spektrum der Wanderungen ab. Außerdem sind sechs Wegewarte kontinuierlich im Einsatz, Wanderwege zu prüfen, zu pflegen und zu markieren. Das alles wird im Ehrenamt erbracht“, betont Marita Uterwedde.

Höhepunkt des Jahres ist für die Vereinsmitglieder die alljährliche Wanderwoche des Internationalen Volkssportverbandes (DVV), die von der Wanderbewegung Magdeburg ausgerichtet wird und inzwischen wachsende Besucherzahlen aus ganz Deutschland zu verzeichnen habe.

„Das Wandern ist nicht nur eine sportliche Betätigung in der Schönheit der Natur, um aktiv und fit zu bleiben. Es bildet auch eine Gemeinschaft, in der soziale Kontakte und Freundschaften entstehen und gepflegt werden“, berichtet Marita Uterwedde.

Unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) ist der Verein Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt, Stadtsportbund Sachsen-Anhalt und im Landeswanderbund Sachsen-Anhalt. „Heute lässt sich mit Gewissheit sagen, das Konzept von damals hat sich bestens bewährt“, so Marita Uterwedde.