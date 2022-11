Wann der notgesicherte Deich bei Pechau saniert werden soll

Blick auf den notgesicherten Deich am Pechauer Siel in Magdeburg. Hier wurde eine Spundwand zur Absicherung eingerammt.

Magdeburg - Bei einem Hochwasser müssen die Anwohner in den ostelbischen Gebieten auf die Standhaftigkeit zweier Elementarversicherungen bauen. Zum einen den Elbehauptdeich sowie zum anderen den Schutzwall am Ehle-Umflutkanal. Für Letzteren wartet eine notwendige Sanierungsmaßnahme an einem notgesicherten Deich bei Pechau seit Jahren auf ihre Umsetzung.