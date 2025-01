Die Sanierung des historischen Gebäudes rund um das Studiokino in Magdeburgs Neuer Neustadt steht vor dem Abschluss. Wann die neuen Kinosäle sowie der neue Ballsaal fertig sein sollen.

Magdeburg. - Ein Hohlraum in der Wand oder Schäden durch einen echten Hausschwamm – die Sanierung des Gebäudekomplexes rund um das Studiokino am Moritzplatz hielt so manche Überraschung bereit. Allerdings keine, die das Vorhaben gänzlich stillgelegt hätten. Wohl aber verzögerten sie die Fertigstellung.