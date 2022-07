Wann die marode Skateanlage in Rothensee saniert wird

Die Skateanlage in Magdeburg-Rothensee ist sanierungsbedürftig. Jetzt soll die Spielfläche mit Hilfe von Fördermitteln modernisiert werden.

Die Spiel- und Freizeitfläche in Magdeburg-Rothensee soll saniert werden.

Magdeburg - Skaten auf der Spiel- und Sportanlage an der Windmühlenstraße in Magdeburg-Rothensee ist aufgrund ihres Zustands nicht nur wenig einladend. Es ist auch geradezu gefährlich, wenn man sich die Schäden an den Hindernissen genauer anschaut.