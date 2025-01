Präsentiert wurde die erste MVB-Bahn in Magdeburg im September. Seitdem ward das Fahrzeug nicht mehr gesehen. Was ist da los?

Wann fahren in Magdeburg die ersten neuen Straßenbahnen der MVB?

Magdeburg. - Im September haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihre neue Straßenbahngeneration „Flexity“ der Öffentlichkeit bei einem Fest vor dem Hauptbahnhof präsentiert. Nur: Im Einsatz ist noch keines der Fahrzeuge. Woran liegt das? Und wie geht es weiter?

Warum neue Bahn der MVB derzeit in Magdeburg nicht fährt

Von den beiden ersten neuen Fahrzeugen für Magdeburg befindet sich bislang nur eines in der Elbestadt. Dieses wird derzeit intensiv getestet, um die Zulassung der gesamten Baureihe von 35 Fahrzeugen sicherzustellen. „Für die Präsentation hatten wir eine Sondergenehmigung. Reguläre Einsätze erfordern jedoch umfangreiche Prüfungen“, erklärt Frank Rathsack, Abteilungsleiter Fahrzeugtechnik des Verkehrsunternehmens, im „MVB-Fahrtenschreiber“ im Internet.

Der Fokus liegt derzeit auf der Software. „Wir testen Funktionen wie Klimatisierung, Antrieb, Brems- und Lichtsteuerung. Auf Basis der Ergebnisse erstellt der Hersteller die finale Software für die gesamte Baureihe“, erläutert Projektleiter Bernd Eberhard. Das Gleiche gilt derzeit für das andere Fahrzeug, das sich noch im Alstom-Werk in Bautzen befindet. Die bisherigen Tests fanden auf dem Gelände der MVB statt. Aus diesem Grund war von der schicken Neuanschaffung im Stadtbild seit der Präsentation noch nicht viel zu sehen.

Wann die Bahn im Stadtbild zu sehen sein wird

Im kommenden Monat aber soll das neue Fahrzeug, das die Wagennummer 1402 hat, den Betriebshof verlassen, um erste Brems- und Antriebstests zu absolvieren. Es folgen Probefahrten im Streckennetz, um das Verhalten der breiteren Bahn in Kurven und im Begegnungsverkehr zu überprüfen. „Obwohl die Flexity zehn Zentimeter breiter ist, wurde sie für das Magdeburger Netz konzipiert. Diese Tests bestätigen, ob die Berechnungen in der Praxis stimmen“, so Rathsack.

Parallel wird im Werk Bautzen weiter an Wagen 1401 gearbeitet. Dort erfolgen Qualitätsprüfungen sowie Anpassungen basierend auf den bisherigen Erkenntnissen. „Der Wagen erhält erst nach Abnahme durch uns die Freigabe für Magdeburg“, erklärt Bernd Eberhard.

Wie es nun witergehen soll

Die nächsten Monate sind entscheidend: Während die Erprobungsfahrten mit Wagen 1402 im Streckennetz beginnen, wird Wagen 1401 im Februar nach Magdeburg überführt. Im Frühjahr starten Schulungen für Werkstattpersonal, Leitstellenmitarbeitende sowie Fahrerinnen und Fahrer. „Wir planen, die Zulassungstests im zweiten Quartal abzuschließen“, berichtet Frank Rathsack. Dafür sind noch viele Tests und Abstimmungen erforderlich, häufig auch nachts, wenn die Gleise frei sind.

Ein aufwendiges Prüfverfahren ist notwendig, um eine Zulassung für den Einsatz im Personenverkehr zu bekommen. Während der Präsentation im September hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit einer Sondergenehmigung gearbeitet.

Ziel ist es, die Flexity-Bahnen ab Herbst dieses Jahres im regulären Fahrgastbetrieb einzusetzen. „Wir sind zuversichtlich, dass die neuen Bahnen den ÖPNV in Magdeburg nachhaltig verbessern werden“, sagt Frank Rathsack. Vor einem halben Jahr war für den Betribsstart noch ein anderer Termin genannt worden.

Warum Magdeburg neue Straßenbahnen braucht

Die 35 bestellten Flexity-Triebwagen von Alstom ersetzen die Altbaufahrzeuge vom Typ Tatra sowie einen Teil der Niederflurstraßenbahnen vom Typ NGT8D aus den 1990er Jahren. Die vierteiligen Flexity-Straßenbahnen sind 38 Meter lang und damit acht Meter länger als die aktuell eingesetzten Straßenbahnen der MVB. Sie bestechen durch ein einzigartiges und zeitloses Design, das speziell für Magdeburg entwickelt wurde. In jede der neuen Bahnen finden bis zu 241 Passagiere Platz. Eingesetzt werden die neuen Straßenbahnen auf allen Linien.

Stromsparende LED-Beleuchtung, effiziente Motoren mit Wasserkühlung und die innovative Nutzung der Abwärme der Fahrmotoren für die Heizung tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu minimieren und nachhaltig zu wirtschaften.

Das Design der Straßenbahn ist ein echter Blickfang: Die moderne Fahrzeugfront und ein durchgehender LED-Leuchtstreifen über die gesamte Breite verleihen dem Fahrzeug ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Zugleich sorgt das zeitlose Design dafür, dass die Straßenbahn perfekt ins Magdeburger Stadtbild passt.

Auch der Komfort der Fahrgäste wurde bei der Entwicklung großgeschrieben. Das geräuschoptimierte Design mit „Silent Mode“ macht jede Fahrt angenehm ruhig. Für ein Wohlfühlklima sorgt die moderne Fahrgastraumklimatisierung, die über eine CO₂-Steuerung verfügt. Zudem stehen USB-Ladesteckdosen an den Sitzplätzen und kostenfreies WLAN zur Verfügung, sodass die Fahrgäste ihre Geräte bequem laden und unterwegs arbeiten oder surfen können. LED-Ambientebeleuchtung sorgt für eine moderne Atmosphäre im Innenraum, Zwei Fahrkartenautomaten sind in jedem pro Fahrzeug installiert.

Wie viel Platz die neuen Bahnen bieten und wie viel sie kosten

Mit einer Länge von 38,2 Metern, einer Breite von 2,4 Metern und vier Wagenteilen bietet die Straßenbahn Platz für insgesamt 241 Fahrgäste, darunter 92 Sitzplätze. Zudem gibt es zwei speziell ausgewiesene Rollstuhlplätze, die mit Klapprampen an den Türen barrierefreien Zugang ermöglichen. Der Niederfluranteil beträgt 70 Prozent.

Die Investition in die 35 neuen Straßenbahnen, inklusive eines 24 Jahre gültigen Wartungs- und Instandhaltungsvertrags, beläuft sich auf 190 Millionen Euro, wovon das Land Sachsen-Anhalt 60 Millionen Euro fördert. Es besteht zudem die Option, weitere 28 Straßenbahnen zu bestellen und den Wartungsvertrag auf 32 Jahre zu verlängern.