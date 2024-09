Die MVB haben den Prototyp ihrer neuen Straßenbahn den Magdeburgern vorgestellt. Was ihnen besonders gefällt und wann sie damit erstmals wirklich fahren können.

Zu Hunderten strömten die Magdeburger in die neue Flexity-Straßenbahn.

Magdeburg - „Schön kühl hier“, war wohl der häufigste Satz, als die Magdeburger die neue Flexity-Straßenbahn erstmals betreten durften. Schließlich mussten sie lange in der Spätsommersonne darauf warten. So groß war der Andrang bei der Präsentation des Modells auf dem Willy-Brandt-Platz am Samstag, 21. September 2024. Da kam die serienmäßig verbaute Klimaanlage gerade recht.