Wann kommen Sandmanns Freunde in den Magdeburger Elbauenpark?

Fritz freut sich über Schnatterinchen und Moppi, zwei der 14 Sandmann-Figuren in der Erfurter Innenstadt. Die Thüringer Landeshauptstadt ist Stammsitz des öffentlich-rechtlichen Kinderkanals Kika. In den Magdeburger Elbauenpark sollen Sandmanns Freunde als blühende Varianten Einzug halten.

Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat ist reich an Sandmann-Fans und verabschiedete im Februar 2022 folgenden Auftrag an den Oberbürgermeister: Der Sandmann im Elbauenpark soll Gesellschaft weiterer Abendgruß-Figuren bekommen. Was die Parkgesellschaft dazu sagt.