Warum der Akazienplatz in Magdeburg-Rothensee eigentlich den falschen Namen hat

Die Fläche an der Rothenseer Kirche in Magdeburg heißt ab sofort offiziell Akazienplatz. Ganz passend ist der Name aber eigentlich nicht. Das könnte sich jedoch ändern.

Magdeburg - „Wir treffen uns dann am Akazienplatz!“ So können sich ab sofort die Rothenseer verabreden. Denn die Grünfläche an der Reformationskirche in dem Magdeburger Stadtteil trägt seit 20. Dezember 2021 ganz offiziell diesen Namen. Ein einzelnes Straßenschild verkündet nun die Bezeichnung.