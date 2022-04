Warum der Walbecker Platz in Magdeburg noch nicht umgestaltet wird

Der Walbecker Platz in der Magdeburger Beimssiedlung soll mit Bänken, Blumen und Radbügeln aufgewertet werden. Laut Stadtverwaltung wird das aber nicht so schnell passieren.

Der Walbecker Platz in Magdeburg soll umgestaltet werden.

Magdeburg - Der Walbecker Platz – den es offiziell gar nicht gibt, sondern der nur im Volksmund so genannt wird – soll aufgewertet werden. Im Jahr 2021 hatte die Magdeburger Stadtverwaltung in der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Diesdorf/Stadtfeld entsprechende Pläne für das Areal an der Walbecker Straße vorgestellt.