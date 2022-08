Warum die Annastraße in Stadtfeld noch länger gesperrt bleibt

In der Annastraße in Magdeburg-Stadtfeld werden derzeit Leitungen neu verlegt. Die Straße ist deswegen voll gesperrt. Nach Ende dieser Arbeiten warten weitere Baumaßnahmen.

Magdeburg - Zwischen Große Diesdorfer Straße und Alexander-Puschkin-Straße haben in der Annastraße in Magdeburg-Stadtfeld seit Frühjahr 2022 nur noch Baufahrzeuge freie Fahrt. Beginnend an der Magistrale arbeiten sich die Bautrupps seitdem nach und nach in Richtung Norden vor. Die Durchfahrt für den normalen Verkehr ist gesperrt.