Warum die Magdeburger Kultkneipe „Canapé" doppelt Jubiläum feiern kann

Magdeburg - Kaum eins der Lokale, die in der wilden Nachwendezeit in Magdeburg gegründet worden, hat bis heute überlebt. Eines der verbliebenen „Urgesteine“ ist das „Canapé“, das am 28. Februar 1992 unter dem Slogan „Café, Kneipe, Kunst“ in der Olvenstdter Straße eröffnet wurde.