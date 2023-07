Die schöne neue Technik spinnt. Schon wieder. Denn seit Wochen ist die Anzeige am Pegel Strombrücke in Magdeburg defekt.

Warum Elbpegel in Magdeburg nicht repariert wird und was das bedeutet

Düstere Stimmung um die Anzeige: Seit Wochen ist die Pegelanzeige an der Magdeburger Strombrücke defekt.

Magdeburg - 87 oder 67 Zentimeter? Beim Blick auf eine Anzeige am Pegelhäuschen des Strombrückenpegels wird das nicht ganz klar. Denn wenn ein Leuchtsegment kaputt ist – warum sollten es dann auch nicht ein anderes sein. Die Antwort auf die Frage: Dieser Tage zeigt der Pegel zum Bedauern der Schifffahrt nur 60er-Werte an. Nur: Mit der Antwort ergibt sich eine andere Frage: Warum wird die Anzeige nicht endlich repariert? Zeigt sie doch seit Wochen schon nur unvollständige Daten an.