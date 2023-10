Ein Rückforderungsschreiben hat niemand gern in seinem Postkasten. Erst recht nicht, wenn es sich um eine astronomisch hohe Summe handelt. Aber genau das ist dem 42-jährigen Magdeburger Martin Lühnenschloß passiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Als im August 2023 ein Brief vom MagdeburgerJobcenter bei ihm ins Haus flattert, schaut Martin Lühnenschloß irritiert auf die Summe – und ist im ersten Moment erschrocken. 18 Millionen Euro? Wann ging es in seinem Leben jemals um eine so große Geldsumme?