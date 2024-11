In einer Magdeburger Schwimmhalle werden die Bereiche nicht dauerhaft durch Schnüre abgetrennt. Warum ist das so?

Warum es in einer Magdeburger Schwimhalle ein Becken ohne Bahnen gibt

Blick in die Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße, als im Becken noch alle Bahnen voll abgespannt wurden.

Magdeburg - Zu den wichtigen Sportstätten in Magdeburg mit öffentlicher Nutzung gehört die Schwimmhalle in der Großen Diesdorfer Straße. Für einzelne Nutzergruppen hier Bahnen dauerhaft mit Schnüren abzutrennen, kann die Stadt nach eigenem Bekunden nicht leisten. Dies geht aus einem Papier aus dem Dezernat für Kultur, Schule und Sport hervor. Was sind die Ursachen? Warum wäre das sinnvoll?