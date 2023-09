Rewe möchte in Magdeburg einen neuen Markt bauen. Er soll den bestehenden ein paar Hundert Meter weiter in Brückfeld ersetzen. Streit gibt es um den Verkehr.

Magdeburg - Schöner, größer, neuer: Moderne Supermärkte werden alle paar Jahre auf den neuesten Stand gebracht, was Technik und Kundenwünsche angeht. Das geht so weit, dass zu klein gewordene Märkte komplett abgerissen und neu gebaut werden. Was den Rewe-Markt an der Friedrich-Ebert-Straße angeht, steht eine solche Modernisierung nun an. Verbunden ist dies mit dem Umzug auf die andere Straßenseite und damit einhergehend mit einer Diskussion darum, ob der neue Supermarkt gut genug erschlossen ist. Und schuld ist nicht zuletzt der FCM.