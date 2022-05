Warum Grundschüler aus Magdeburg bereits ihr zehnjähriges Firmenjubiläum feiern können

Seit zehn Jahren hat die Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg mit dem „Powermilchteam“ eine eigene Schülerfirma. Auf praktische Weise werden die engagierten Jungen und Mädchen an das Unternehmertum herangeführt.

Magdeburg - Um die Versorgung mit Pausenmilch kümmern sich die Schüler an der Grundschule „Am Pechauer Platz“ selbst. Sie haben dafür eine eigene Firma gegründet - das „Powermilchteam“. Die jungen Unternehmer arbeiten ganz selbstständig – vom Bestellen und Lagern der Ware über das Verteilen bis hin zum Kassieren und Abrechnen. Immer in der ersten Hofpause am Donnerstag bauen die Jungen und Mädchen dafür einen Stand auf dem Schulhof auf.