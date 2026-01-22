weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Probleme im ÖPNV in Magdeburg: Warum in Magdeburg immer mehr MVB-Busse ausfallen und wie es weitergeht

Eil
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben

Probleme im ÖPNV in Magdeburg Warum in Magdeburg immer mehr MVB-Busse ausfallen und wie es weitergeht

Magdeburgs MVB-Busse müssen in die Werkstatt. Das führt zu Ausfällen. Was bedeutet das für die Fahrgäste? Was sind die Gründe für die Ausfälle?

Von Martin Rieß 22.01.2026, 12:44
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind an sich gut mit Bussen ausgestattet. Trotzdem kommt es zu Ausfällen.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind an sich gut mit Bussen ausgestattet. Trotzdem kommt es zu Ausfällen. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - In Magdeburg häufen sich Ausfälle im Busverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Darauf machte jetzt das Unternehmen auch selbst aufmerksam. Woran liegt's, was bedeutet das für die Fahrgäste und wie geht es weiter?