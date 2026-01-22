Magdeburgs MVB-Busse müssen in die Werkstatt. Das führt zu Ausfällen. Was bedeutet das für die Fahrgäste? Was sind die Gründe für die Ausfälle?

Warum in Magdeburg immer mehr MVB-Busse ausfallen und wie es weitergeht

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind an sich gut mit Bussen ausgestattet. Trotzdem kommt es zu Ausfällen.

Magdeburg. - In Magdeburg häufen sich Ausfälle im Busverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Darauf machte jetzt das Unternehmen auch selbst aufmerksam. Woran liegt's, was bedeutet das für die Fahrgäste und wie geht es weiter?