Im März ist Bürgermeisterwahl in Gommern. Zwei Kandidaten sind jetzt offiziell bestätigt worden und gehen damit ins Rennen.

Kampf ums Gommeraner Rathaus: Zwei Kandidaten stellen sich zur Wahl

In Gommerns Rathaus wird im März der Chefsessel neu besetzt - zwei Kandidaten stehen zur Wahl.

Gommern - Am 22. März stehen zwei Kandidaten um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters von Gommern zur Wahl. Darüber hat der Wahlausschuss der Stadt Gommern in öffentlicher Sitzung entschieden. Die Bürgermeisterwahl ist erforderlich, weil die siebenjährige Amtszeit von Jens Hünerbein am 30. Juni 2026 endet.