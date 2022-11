Warum Magdeburg bei der Einwohnerzahl hinter Halle zurückbleibt

Magdeburg - Die Zahl der Einwohner in Sachsen-Anhalt wächst – und zwar nirgends so stark wie in den beiden Großstädten Halle und Magdeburg. In der Landeshauptstadt lag der Anstieg der Einwohnerzahl ebenso wie in Halle bei 1,3 Prozent. In Magdeburg lag die Zahl der Einwohner laut dem statistischen Landesamt zur Jahresmitte bei 239.129 – ein Wert, dem die Zensusdaten zugrunde liegen und der ein wenig unter dem der Einwohnermeldebehörde der Landeshauptstadt liegt. Doch Magdeburg lag hinter Halle. Es zeigen sich einige Punkte, warum das so ist.