Warum Magdeburger Schüler als Sanitäter an einem Wallfahrtsort helfen

Mitglieder des Schulsanitätsdienstes des Magdeburger Norbertusgymnasiums sind in Bosnien-Herzegowina im Einsatz. Sie helfen dort den Medizinern vor Ort bei einer besonderen Mission.

Die Schüler des Magdeburger Norbertusgymnasiums mit weiteren Helfern beim Rettungseinsatz in Bosnien-Herzegowina.

Magdeburg - Derzeit befindet sich eine kleine Abordnung des Schulsanitätsdienstes des Magdeburger Norbertusgymnasiums gemeinsam mit ihrem Schulleiter Reimund Märkisch, der gleichzeitig im Ehrenamt Stadtbeauftragter der Malteser in Magdeburg ist, bei einem internationalen Einsatz im katholischen Wallfahrtsort Medjugorje in Bosnien-Herzegowina.

Dorthin reisen jährlich bis zu drei Millionen Pilger. Da die medizinische Versorgungsdichte in dem südosteuropäischen Land nicht hoch ist, versorgt seit vielen Jahren ein einheimischer Verein gemeinsam mit den Maltesern erkrankte und verletzte Pilger, wie Reimund Märkisch erklärt.

14 Tage im Einsatz

Während der Verein einen Arzt und eine Krankenschwester pro Schicht angestellt hat, sichern die deutschen Freiwilligen, die über die gesamte Sommersaison verteilt jeweils 14 Tage zum Einsatz kommen, die Praxisanmeldung und die Notfallrettung im Ort und an den Wallfahrtsstätten ab. Derzeit sind fünf Magdeburger Malteser im Einsatz, drei davon vom Norbertusgymnasium.

Mit ihrem Engagement in Medjugorje kehren die Malteser zu den Ursprüngen ihrer Arbeit zurück, so Märkisch weiter. Der Orden als Träger der bekannten Hilfsorganisation entstand vor etwa 900 Jahren, um erkrankte und verletzte Pilger, damals in Jerusalem, zu versorgen und zu betreuen. Aus diesen Anfängen entstand im Laufe der Jahrhunderte das Krankenhauswesen und nicht zuletzt auch der moderne Rettungsdienst, erklärt der Schulleiter.

Interesse am Sanitätsdienst

Der Schulsanitätsdienst, der in Kooperation mit den Maltesern am Norbertusgymnasium durchgeführt wird, erfreut sich einer immer größeren Teilnehmerschar. Inzwischen sind dort über 30 Schüler aktiv, lassen sich zu Sanitätshelfern ausbilden, kommen bei kleinen und manchmal auch größeren Notfällen in der Schule zum Einsatz oder sichern gemeinsam mit den „Großen“ vom Katastrophenschutz Veranstaltungen medizinisch ab.

Der Schulsanitätsdienst sowie alle weiteren Angebote der Schule werden am 24. September 2022 von 10 bis 13 Uhr beim Tag der offenen Tür in der Nachtweide 77 vorgestellt.