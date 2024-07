Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe an der Haltestelle Am Katharinenturm im Nordabschnitt des Breiten Wegs.

Magdeburg. - Das hört sich doch eigentlich gut an: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von fast 1,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille – und deshalb lässt die Geschäftsführung in der Unternehmenszentrale in der Otto-von-Guericke-Straße mutmaßlich auch das Sektkorken-Knallen ausfallen. Und warum werden die Gelder nicht dazu genutzt, die Tickets günstiger zu machen? Ein Blick in den Geschäftsbericht bringt Klarheit.