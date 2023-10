Im Magdeburger Tierheim leben aktuell rund 40 Katzen inklusive Katzenbabys. Diese werden oft in Gärten gefunden. Zwar macht die Kälte ihnen nicht so viel aus, jedoch würden viele von ihnen verhungern. Einige davon werden aktuell schon an neue Besitzer vermittelt.

Foto: Lena Bellon