Ein großer Standort für Büros in Magdeburg ist das City Carré. Die Zahl der verfügbaren freien Flächen sinkt aber. Abhilfe wird unter anderem die Baustelle im Vordergrund an der Hasselbachstraße schaffen: Hier entstehen in der Nähe zum Hauptbahnhof neue Büroflächen.

Foto: Martin Rieß