Was das Jahr 2021 für das Schiffshebewerk Magdeburg brachte

2021 war ein Corona-Jahr. Was hat das für einen Einfluss auf die Besucherzahlen im Magdeburger Schiffshebewerk? Und welche Reparaturen konnten angegangen werden?

Magdeburg - Ganz im Norden Magdeburgs befindet sich im Stadtteil Barleber See eines der wichtigsten Denkmale der Landeshauptstadt: das Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee. Es handelt sich um ein technisches Denkmal, das viel Pflege braucht: Immer wieder müssen Teile erneuert werden, es muss Korrosionsschutz betrieben und der Beton saniert werden. Ein Blick in den Bericht für 2021 zeigt, was für Arbeiten anfallen und welche Herausforderungen zu leisten sind.