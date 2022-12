Was in Magdeburg Freigabe der Straßenbahn-Trasse am Tunnel bedeutet

Magdeburg - Da werden die Autofahrer wohl fast ein wenig neidisch sein: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben mit ihren Straßenbahnen ab Montag freie Fahrt auf allen Trassen auf und um den Tunnel. Zum Betriebsbeginn nämlich werden die Straßenbahnen den zuletzt noch gesperrten Abschnitt der Ernst-Reuter-Allee zwischen der Einmündung der Bahnhofstraße und der Kreuzung mit der Otto-von-Guericke-Straße in Besitz nehmen. Das hat Einfluss auf die Fahrpläne in ganz Magdeburg - und auch auf die Streckenführung der Linien am Hauptbahnhof, in dessen Umfeld nur noch die Linien 3 und 5 so fahren wie in der zu Ende gehenden Woche. Hier die Details.