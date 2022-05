Steigende Mieten? Was Intel für den Bau von Wohnungen in Magdeburg bedeutet

Mit der Intel-Ansiedlung hofft Magdeburg auf einen Aufschwung. Doch was bedeutet das für den Mietmarkt?

Magdeburg - Ein paar Tausend Arbeitsplätze werden in den kommenden Jahren in Magdeburg mit der Ansiedlung des US-amerikanischen Chipherstellers Intel entstehen. Das wird die Stadt voraussichtlich einschneidend verändern. Auf dem Dach der Langen Luise, die an der Erzbergerstraße derzeit durch die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG ausgebaut wird – beantworteten deren Vorstand Thomas Fischbeck, Torsten Prusseit als Leiter der Unternehmensentwicklung der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (Wobau) sowie der Magdeburger Baubeigeordnete Jörg Rehbaum Fragen von Rainer Schweingel, Chef der Magdeburger Lokalredaktion der Volksstimme, zu bezahlbarem Wohnraum und Perspektiven für den Wohnungsmarkt.