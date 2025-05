Was Schwangere bei einem Blasensprung tun sollten

Einmaliges Angebot am Marienstift Magdeburg

Info-Gespräch im St. Marienstift in Magdeburg: Hebamme Melanie Hennig (l.) klärt die werdende Mutter Selina Pohl über die ambulante Betreuung nach einem Blasensprung auf.

Magdeburg. - In Hollywood-Filmen sind die Schwangerschafts- und Geburtsszenen immer wundervoll. Und wenn die Fruchtblase platzt und sich die blaue Jeans dunkel färbt, ist klar: Die Fruchtblase ist geplatzt, gleich geht es los. Doch zwischen Hollywood-Fiktion und Realität liegen meistens Welten. Was ist wirklich beim Blasensprung zu tun? Im Magdeburger St. Marienstift gibt es nun ein neues Angebot, das in Magdeburg einmalig ist.