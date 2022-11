Was sich die Magdeburger City verändern soll

Der Rahmenplan Innenstadt soll in Magdeburg Ideen voranbringen, wie sich die Magdeburger Altstadt entwickeln soll. Es liegen Änderungswünsche vor.

Magdeburg - Wie soll sich die Magdeburger Innenstadt weiterentwickeln? Eine Marschrichtung soll der Rahmenplan vorgeben, über den der Stadtrat entscheiden soll. Mit keiner der Ideen wird Baurecht geschaffen und über jedes Vorhaben, das in vielen Fällen erst noch durch die Eigentümer der Flächen angeschoben werden müssten, würde im Einzelnen entschieden werden. Doch der Plan soll andeuten, mit welchen Ideen Investoren Mehrheiten gewinnen könnten und wofür seitens der Stadt mit einer wohlwollenden Begleitung gerechnet werden darf. Bevor der Stadtrat a, 10.11.2022 entscheidet, hat sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr bereits in einer Sondersitzung mit den Ideen befasst und einige Punkte herausgearbeitet und in Änderungsanträge gegossen.