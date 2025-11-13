Investor soll vor Verfall retten Was wird aus dem Schloss Randau? Magdeburger hat einen besonderen Wunsch
Ein historisches Gebäude, viele Erinnerungen – und neue Pläne. In Randau gibt es klare Vorstellungen, wie das „Schloss“ in Magdeburg wieder mit Leben gefüllt werden könnte.
13.11.2025, 06:40
Magdeburg. - Das Schloss Randau war einst das Herzstück des Dorfes: Grundschule, Kindergarten, Schullandheim – und Bühne für Dorffeste. Heute steht das klassizistische Gutshaus leer, der Putz bröckelt, der Gutspark verwildert. Die Frage, die sich viele stellen: Was soll aus dem Schloss werden – und was wünschen sich die Menschen in Randau?