Ein historisches Gebäude, viele Erinnerungen – und neue Pläne. In Randau gibt es klare Vorstellungen, wie das „Schloss“ in Magdeburg wieder mit Leben gefüllt werden könnte.

Was wird aus dem Schloss Randau? Magdeburger hat einen besonderen Wunsch

Das Schloss Randau – einst Zentrum des Dorflebens, heute leerstehend und vom Verfall gezeichnet.

Magdeburg. - Das Schloss Randau war einst das Herzstück des Dorfes: Grundschule, Kindergarten, Schullandheim – und Bühne für Dorffeste. Heute steht das klassizistische Gutshaus leer, der Putz bröckelt, der Gutspark verwildert. Die Frage, die sich viele stellen: Was soll aus dem Schloss werden – und was wünschen sich die Menschen in Randau?