Ein Wasserschaden ist nur das kleinste Problem: Der Umsonstladen in Magdeburg kämpft mit Geldsorgen, steigender Nachfrage und schwindenden Ressourcen. Kann das Sozialprojekt Bedürftige noch versorgen – oder steht es vor dem Aus?

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 20.01.2026, 09:47
Ingo Block führt des Umsonstladen in der Faulmannstraße in Magdeburg-Salbke als Vermächtnis seiner verstorbenen Partnerin fort.
Ingo Block führt des Umsonstladen in der Faulmannstraße in Magdeburg-Salbke als Vermächtnis seiner verstorbenen Partnerin fort. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Der Umsonstladen in Magdeburg ist mit denkbar schlechten Vorzeichen ins neue Jahr gestartet. Ein Wasserrohrbruch in einer unbewohnten Wohnung unterm Dach setzte sich eine ungewollte Kettenreaktion in Gang – das Wasser bahnte sich seinen Weg bis in die Räume des Sozialprojektes an der Faulmannstraße in Salbke.