Sorge um Sozialprojekt trotz steigender Nachfrage Wasserschaden: Umsonstladen in Magdeburg unter Druck
Ein Wasserschaden ist nur das kleinste Problem: Der Umsonstladen in Magdeburg kämpft mit Geldsorgen, steigender Nachfrage und schwindenden Ressourcen. Kann das Sozialprojekt Bedürftige noch versorgen – oder steht es vor dem Aus?
Aktualisiert: 20.01.2026, 09:47
Magdeburg. - Der Umsonstladen in Magdeburg ist mit denkbar schlechten Vorzeichen ins neue Jahr gestartet. Ein Wasserrohrbruch in einer unbewohnten Wohnung unterm Dach setzte sich eine ungewollte Kettenreaktion in Gang – das Wasser bahnte sich seinen Weg bis in die Räume des Sozialprojektes an der Faulmannstraße in Salbke.