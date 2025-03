Magdeburg - „Da fehlt auch schon ein Stück“, sagt Anna und zeigt auf die verbliebene Spitze eines Ninjasterns aus Kunststoff, die noch in einem Holzpfahl des Magdeburger Spielplatzes steckt. Der Rest wurde offenbar mutwillig entfernt.

Auch zwei Holzmesser fehlen schon aus der Wok-Küche auf dem erst Anfang Dezember 2024 eröffneten Spielplatz an der Crucigerstraße, wie die Kinder aus dem Hort Am Bördegarten feststellen mussten. Umso wichtiger ist künftig ihr Einsatz, damit die Anlage im Stadtteil Neustädte Feld so schön bleibt, wie sie jetzt ist.

Kinder übernehmen Verantwortung für neuen Spielplatz in Magdeburg

Denn der Kinderrat der Einrichtung – in Vertretung für alle Kinder – hat gestern offiziell die Patenschaft für das Areal übernommen. Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk übergab die entsprechende Urkunde und erinnerte die Hortkinder daran, dass sie damit jetzt „eine gewisse Verantwortung“ für den Spielplatz übernommen haben.

Anna zeigt, wo auf dem Spielplatz in Magdeburg ein Stern abgerissen wurde. Sie und die anderen Hortkinder wollen jetzt auf die Anlage aufpassen. Foto: Stefan Harter

Dass sie ein besonderes Auge darauf haben werden, ist aber auch kein Wunder. Schließlich hat der Stadtgartenbetrieb die Anlage nach ihren Wünschen umgestaltet. Bei der Planung war der Kinderrat einbezogen worden. „Wir werden jetzt auch regelmäßig hier eine Runde drehen“, sagt Hortmitarbeiterin Kathrin Hintze, die den Kinderrat betreut.

Magdeburger Hortkinder planen Putzaktion und Spielplatzfest

Auch Veranstaltungen sind geplant. So wird es zunächst am 14. April 2025 um 10 Uhr einen Frühjahrsputz im Rahmen der stadtweiten Aktion „Magdeburg putzt sich“ geben. Am 5. Mai 2025 ist ab 15 Uhr ein Kinderfest vorgesehen. „Das ist in Japan traditionell der Kindertag“, erklärt die Hortnerin. Bastel- und Schminkstand sowie ein Glücksrad werden dann aufgebaut. Auch beim Programm in den Osterferien wird der Spielplatz einbezogen.

Damit alle kleinen und großen Besucher auch gleich wissen, was Sache ist, haben sich die Hortkinder eine passende Begrüßung ausgedacht. Auf einem großen Holzschild steht: „Sei ein Ninja, hinterlasse keine Spuren.“ In dem Fall sind natürlich Müll oder Zerstörungen gemeint – ein häufiges und ärgerliches Problem gerade auf Spielplätzen.

Harry Potter muss Ninjaschwertern und Drachenschaukel weichen

Das Areal im Neustädter Feld war im Herbst 2024 für gut 300.000 Euro komplett neu gestaltet worden. Die zuvor dort befindliche Anlage mit Harry-Potter-Thema musste altersbedingt abgebaut werden.

Zusammen mit den Kindern aus dem Hort der Kitawo wurde dann das Japan-Thema festgelegt. Entsprechend sind die Spielgeräte darauf abgestimmt. So gibt es zum Beispiel eine große Pagode, überdimensionale Ninjaschwerter zum Klettern und eine Drachenschaukel.