Weichenreparatur sorgt für Umleitungen im Magdeburger Straßenbahnnetz

Am 21. November 2021 tauschen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) Teile einer Weiche aus. Deshalb müssen mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet werden.

An der Haltestelle Kastanienstraße in Magdeburg wird eine Weiche repariert.

Magdeburg - Am 21. November 2021 kommt es im Magdeburger Straßenbahnverkehr zu einer Reihe von Umleitungen. Grund dafür ist die Reparatur einer Weiche an der Kreuzung Lübecker Straße/Kastanienstraße, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) informieren. Folgende Änderungen ergeben sich deshalb von 11 bis 23.30 Uhr:

▶ Linie 1

Die Bahnen der Linie 1 fahren nur zwischen Sudenburg und S-Bahnhof Neustadt. Bis zum Opernhaus gilt die normale Linienführung, ab dort fahren die Bahnen wie die Linie 2 über Listemannstraße und Universitätsbibliothek zum S-Bahnhof Neustadt. Ab dort fahren sie weiter als Linie 10 nach Sudenburg.

▶ Linie 9

Die Straßenbahnen der Linie 9 fahren zwischen Reform und Bahnhof Neustadt, ebenfalls bis Haltestelle Opernhaus in normaler Linienführung. Ab da geht es ebenso weiter über Listemannstraße und Universitätsbibliothek zum S-Bahnhof Neustadt und von dort zurück über die Lüneburger Straße in Richtung Reform.

▶ Linie 10

Die Linie 10 fährt zweigeteilt. Im Süden verkehren die Bahnen zwischen Sudenburg und S-Bahnhof Neustadt in normaler Linienführung. Von dort fahren sie aber weiter als Linie 1 zurück nach Sudenburg.

Die Linie 10 wird zudem als einzige Bahnlinie im Norden unterwegs sein, und zwar zwischen den Endhaltestellen Barleber See und Neustädter See, wie die MVB mitteilen.

▶ Linie 41

Die Ersatzverkehrslinie 41 wird für die Zeit der Reparaturarbeiten an der Weiche bis zum Bahnhof Neustadt verlängert. Diese soll genutzt werden, um in den Norden beziehungsweise von dort in die Innenstadt zu gelangen. Alle Haltestellen auf dem Weg zur Endhaltestelle bei Ikea werden von ihr bedient.

Im Norden sei ein Umstieg von und zu den Bussen an der Bebertaler Straße und Klosterwuhne möglich. Die Haltestelle Kastanienstraße in Richtung S-Bahnhof Neustadt wird in die Haldensleber Straße verlegt.

Die Arbeiten an der betroffenen Weiche hatten bereits in der Woche bei laufendem Betrieb begonnen. Am Sonntag sollen Teile der Weiche ausgetauscht werden, wofür der Straßenbahnverkehr unterbrochen werden muss. Zuvor war bereits auf der anderen Seite der Kreuzung eine Weiche saniert worden.

Betroffen ist auch der Autoverkehr. Der Abschnitt der Lübecker Straße zwischen Hundisburger und Haldensleber Straße ist derzeit gesperrt. Eine Umleitung ist über die Grünstraße und Haldensleber Straße ausgeschildert. Die Gesamtbaumaßnahme soll laut MVB am Freitag, 26. November 2021, enden.