Angern/vs - Die drei FCM-Legenden wurden gar nicht fertig mit dem Schreiben, so groß war der Ansturm am vergangenen Sonnabend auf Wolfgang Seguin, Axel Tyll und Martin Hoffmann. Allein der 79-jährige Seguin zählte am Ende 140 Karten, die er an die Autogrammjäger in Angern handsigniert verteilt hat. Entsprechend war auch die Resonanz des Turniers, das der Fanclub „Sektion Angern“ für den guten Zweck organisiert hatte. 700 Zuschauer kamen zu den Spielen, die die Traditionself des FCM letztlich mit einem Sieg, einer sehr unglücklichen Niederlage und damit auf Rang zwei beendeten.

