Wie fahren an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen in Magdeburg Bahn und MVB? Wo gibt es medizinische Hilfe? Und welche Ausflugsziele und Veranstaltungen locken? Ein Überblick.

Magdeburg - Zum Weihnachtsfest gelten mit Blick auf Öffnungszeiten und die Versorgung besondere Regeln. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Hinweise zusammengestellt.

Medizinische Versorgung in Magdeburg zu Weihnachten 2023

Ärztliche Versorgung: Wie an den übrigen Tagen gilt: Die medizinische Notversorgung ist für Notfälle gedacht – nicht weil einem nach dem achten Kloß unwohl ist oder ein Pickel behandelt werden soll. Für lebensbedrohliche Situationen sind die Notrufnummer 112 und die Notaufnahmen vorgesehen. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt stellt den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten sicher. Sie befindet sich in Haus 60 des Universitätsklinikums auf dem Campus in der Leipziger Straße 44. Geöffnet ist Heiligabend und an den Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. Vorgehalten werden hier die Bereiche Hausarzt, Kinderarzt, HNO-Arzt und Augen-Arzt. Es gilt Maskenpflicht.

Zahnärztlicher Notdienst: Der Zahnärztliche Notdienst kann am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 12 Uhr und 19 bis 22 Uhr aufgesucht werden. Unter der Telefonnummer 0391/6625029 erfahren die Patienten mit akuten Beschwerden, welche Zahnarztpraxis den Notdienst am jeweiligen Tag leistet.

Tierärztliche Versorgung: Der tierärztliche Notdienst ist eine Rufbereitschaft Montag bis Freitag jeweils von 18 bis 8 Uhr und Freitag von 18 Uhr bis Montag 8 Uhr durchgängig. Vom 22. Dezember, 18 Uhr, bis 25. Dezember, 8 Uhr, wird der Notdienst von der Tierarztpraxis Schneidersgarten in der Halberstädter Straße 47 abgesichert. Zu erreichen ist diese unter Telefon 0391/66 25 99 60. Vom 25. bis 29. Dezember sind Felmo Mobile Tierärzte an der Reihe. Die Rufnummer lautet 0172/770 26 41.

Apotheken: Die Rosen-Apotheke im Holzweg 5 und die Eulenspiegel-Apotheke in der Halberstädter Straße 55 sichern vom Sonntag um 8 Uhr bis Montag um 8 Uhr die Notversorgung ab. Von Montag bis Dienstag jeweils um 8 Uhr sind die Victoria-Apotheke im Lindenplan 36 und die Linden-Apotheke in der Halberstädter Straße 45 d an der Reihe.

Verkehr in Magdeburg

MVB: Einmal abgesehen, dass sich die Fahrgäste bereits ab diesen Sonnabend auf neue Fahr- und Linienpläne bei Bussen und Straßenbahnen einstellen müssen, sind die Regeln dieses Jahr einfach wie nie: Vom 24. bis 26. Dezember gelten die Fahrpläne für Sonn- und Feiertage, danach die für die Ferien.

Eisenbahn: Auch hier gelten im Wesentlichen die Regelungen für Sonn- und Feiertage. Im Fernverkehr gibt es wenige Veränderungen. Folgendes ist beispielsweise auf dem Magdeburger Hauptbahnhof gesondert zu beachten: Der 16.29-Uhr-IC nach Bremen und der 17.27-Uhr-IC nach Emden und der 22.01-Uhr-IC nach Leipzig fahren nicht an Heiligabend, dafür am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der 15-Uhr-IC nach Norddeich, der 17.04-Uhr-IC über Berlin nach Cottbus, die Regionalexpress-Fahrten nach Berlin um 17.12 und 22.06 Uhr, der 19-Uhr-IC nach Emden und der 20.01-Uhr-IC nach Dresden sind außer der Reihe auch Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ein Einsatz. Nicht im Einsatz ist der Harz-Berlin-Express um 18.48 Uhr am Heiligabend, dafür aber an den beiden Weihnachtsfeiertagen. Die Regionalbahn nach Wolfsburg am Heiligabend um 21.30 Uhr und der 22.03-Uhr-IC nach Dortmund entfallen. Der Regionalexpress um 23.19 Uhr in den Harz fährt zusätzlich am Heiligabend.

Veranstaltungen in Magdeburg vom 24. bis 26. Dezember 2023

Freie Tage locken zum Ausgehen. In den Clubs gibt es Partys – und dazu eine Sonderseite unter volksstimme.de. Im Opernhaus wird zweimal das Weihnachtskonzert gegeben – siehe Seite 16. Dort gibt es für 11 Uhr noch einige Tickets, um 16 Uhr noch Restkarten.

Auf dem Messeplatz gastiert Circus Paul Busch. Bühne frei heißt es täglich – an den Feiertagen Heiligabend um 14 Uhr, am Montag und Dienstag um 15 Uhr.

Ein Benefizkonzert mit Orgelmusik zur Christnacht zugunsten der Aktion „Brot für die Welt“ beginnt Heiligabend um 22 Uhr in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz. Die Orgel spielt Dorlies Bunge.

Eine Udo-Lindenberg-Fanparty mit Liveauftritt von Mr. Panik ist am Montag in der Festung Mark geplant. Beginn ist um 20 Uhr.

Im Schauspielhaus wird am ersten Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr „Das Leben ein Traum“ gezeigt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr wird „Das Buch Homer“ im Schauspielhaus gezeigt.

Northern Lite spielen am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 20 Uhr in der Factory.

Zu den Weihnachtsfeiertagen sind aber eine Reihe von Veranstaltungen auch längst ausverkauft. Dazu zählen das Weihnachtssingen im Moritzhof, die Vorstellungen im Theater an der Angel, das Weihnachtskonzert und „König Drosselbart“ im Theater in der Grünen Zitadelle sowie „An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle. Auch für „Hänsel und Gretel“ am 25. Dezember im Opernhaus gibt es keine Tickets mehr.

Zoo und Ausstellungen

Heiligabend haben die Ausstellungen und Museen in Magdeburg geschlossen. Ständig zugänglich ist freilich der Skulpturenpark am Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Via App gibt es hier Gratis-Erläuterungen zu den Kunstwerken.

Zoo: Der Zoo empfängt die Besucher jeden Tag ab 9 Uhr. Geöffnet ist derzeit bis 16 Uhr – zu Heiligabend wie am Silvestertag nur bis 14 Uhr.

Gruson-Gewächshäuser: Wer im nassgrauen Dezemberwetter tropische Wärme und lehrreiche Erbauung sucht, ist in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b gut aufgehoben. Heiligabend bleiben die Türen zu der Sammlung von Pflanzen und Tieren zugesperrt – ab dem ersten Weihnachtsfeiertag sind die Besucher ab 10 Uhr wieder willkommen.

Museen in Magdeburg

Nur Heiligabend hat das Dommuseum am Domplatz 15 geschlossen. Danach ist es einschließlich des ersten Weihnachtsfeiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die sonst nur Mittwoch bis Sonntag geöffnet Ausstellung der Mitteldeutschen Figurensammlung im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 öffnet am Heiligabend nicht – außer der Reihe dafür aber vom ersten Weihnachtsfeiertag bis 30. Dezember ist jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet – danach bis 5. Januar geschlossen.

Das Kunstmuseum selbst sowie das Kulturhistorische und das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 haben Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen, am zweiten Weihnachtsfeiertag sind von 10 bis 18 Uhr die Dauer- und Sonderausstellungen zugänglich.

Das Gleiche gilt für das Technikmuseum - hier ist am zweiten Weihnachtsfeiertag aber nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weihnachts- und Wintermärkte in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf und um den Alten Markt hat Heiligabend und Montag geschlossen. Ab Dienstag, 11 Uhr, sind die Besucher wieder willkommen. „De Wienachtmärt“ hat ebenfalls am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder geöffnet – wie an den übrigen Tagen ab 12 Uhr.

Gottesdienste in Magdeburg

Sie sind in der Weihnachtszeit zahlreich wie nie. Schon jetzt ist beispielsweise die Liste der Gottesdienste mit Krippenspielen in den evangelischen Kirchen des Kirchenkreises Magdeburg verfügbar. Und Links zu den Pfarreien der katholischen Kirche sind ebenfalls online zu finden.

Hier eine Übersicht über die Gottesdienste auch an den anderen Tagen.

Evangelische Kirche

Alt Olvenstedt, St. Laurentius, St.-Schütze-Str., Christnacht, So 22 Uhr, Team; Christvesper, So 16.30 Uhr, Pfrn. Kühne; Fest-GD, Di 9.30 Uhr, Pfr. Dr. Simon; GD mit Krippenspiel des Posaunenchores, So 15 Uhr.

Altstadt, Dom, Domplatz, Christnacht, So 23 Uhr, Dpr. Uhle-Wettler; Christvesper, So 16.30, So 18 Uhr, LB Kramer; Fest-GD, A, Mo 10 Uhr, Dpr. Uhle-Wettler; Kinderchristvesper, So 15 Uhr, GPn. Humbert.

Altstadt, Dom (Remter), Domplatz, Andacht, So 10 Uhr, Präd. Stehli; Fest-GD, A, Di 10 Uhr, LB Kramer.

Altstadt, Wallonerkirche St. Augustini, Neustädter Str. 6, Christvesper, So 15, So 17 Uhr, Pfr. Peisker.

Brückfeld, Trinitatisgemeinde, Berliner Chaussee 42, Christvesper, So 17 Uhr, Pfr. Dornblüth; Christvesper mit Schattenkrippenspiel, So 15 Uhr, Pfr. Kulosa; Fest-GD, Mo 10 Uhr, Pfr. Kulosa.

Buckau, St. Gertrauden, Schönebecker Str. 117, Christvesper mit Krippenspiel, So 15 Uhr, Pfr. Thiele.

Cracau, Landesk. Gemeinschaft, Burchardstr. 20, Gemeindegottesd., So 10.30 Uhr.

Cracau, St. Briccius und Immanuel, Burchardstr. 2, Christvesper mit Chor, So 17 Uhr, Pfr. Kulosa; Christvesper mit Krippenspiel, So 15 Uhr, Pfr. Dornblüth; Fest-GD, Di 10 Uhr, Pfr. Kulosa.

Diesdorf, St. Eustachius und Agathe, Am Denkmal, Christvesper, So 17 Uhr, Pfr. Schröder; Christvesper mit Krippenspiel, So 15.30 Uhr, Pfrn. C. Hoenen; GD, Di 10 Uhr, Pfrn. C. Hoenen; GD zur Christnacht, So 22.30 Uhr, Pfrn. C. Hoenen.

Fermersleben, Martin Gallus, Mansfelder Str. 28, Christvesper, So 14 Uhr, Pfr. Thiele; GD, A, Mo 10 Uhr, Pfr. Thiele.

Hopfengarten, ev. Christusgemeinde, Ahornweg 2 a, Christvesper, So 18 Uhr, Pfr. Anacker; GD mit Krippenspiel Open-Air, So 15 Uhr, Pfr. Anacker & Team.

Leipziger Straße, St. Michael, Helmholtzstr. 4, Christvesper, So 18 Uhr, Präd. Heinrich; Kirchspiel-GD, A, Mo 10 Uhr, Pfr. Anacker; Stadtlicht-Christvesper, KGD, So 15.30 Uhr, Prediger Schmidt.

Lemsdorf, St. Sebastian, Harzburger Str. 5 a, GD mit Krippenspiel, KGD, So 16.30 Uhr, Pfrn. Meißner & Team; Kirchspiel-GD, A, Di 10 Uhr, Pfrn. Meißner.

Neue Neustadt, Schinkelkirche St. Nicolai, Nicolaiplatz, Christvesper mit Bläser, So 17 Uhr, Pfr. Möcker; Christvesper mit Krippenspiel, So 15 Uhr, Pfr. Möcker, KMD Scholl.

Neue Neustadt, St. Nicolai-Gemeinde, Brüderstr. 1 a, Singe-GD, A, Mo 15 Uhr, Pfr. Möcker.

Neustädter See, ev. Hoffnungskirche, Krähenstieg 2, Christvesper mit Krippenspiel JG, So 16.30 Uhr, Pfr. Peisker, KMD Scholl, Junge Gemeinde; Christvesper mit Krippenspiel der Kinder, So 15 Uhr, Pfr. Peisker, KMD Scholl; Treffen an der Krippe mit Weihnachtsmusical, Mo 16 Uhr, Pfr. Peisker, KMD Scholl, Cafe Krähe; Weihnachts-Kirchspiel-GD, KGD, Chor, Di 11 Uhr, Pfr. Peisker, KMD Scholl.

Nordwest, Kreuzgemeinde, Flachsbreite 17, Christvesper im Kerzenschein, So 22.30 Uhr, Pfrn. Höppner; Christvesper mit Chor, So 16.30 Uhr, Pfr. Schmiedchen; Fest-GD mit Weihnachtsliedersingen, Di 9.30 Uhr, Pfr. Schmiedchen; familienfreundl. Christvesper, So 15 Uhr, Pfr. Schmiedchen.

Ottersleben, St. Johann der Täufer, Lüttgen-Ottersleben 41, Christvesper im Kerzenschein, So 19 Uhr, ord. GPn. Beyer; GD, Mo 10 Uhr, ord. GPn. Beyer.

Ottersleben, ev. Gemeindez. Friedenshöhe, Th.-Müntzer-Str. 24, Musikalische Christvesper, So 15 Uhr, Pfr. Hillebrand.

Ottersleben, ev. Kirche St. Stephani, Alt Ottersleben 67, Christvesper mit Krippenspiel, So 17 Uhr, Pfr. Hillebrand; GD, Di 10 Uhr, Pfr. Hillebrand.

Pechau, Kirche St. Thomas, Breite Str., Christvesper, So 21.30 Uhr; GD, Di 10 Uhr; GD mit Krippenspiel, So 15 Uhr.

Randau, St. Sophie, GD, So 17 Uhr.

Rothensee, Reformationsgemeinde, Turmstr. 13, Christvesper mit Krippenspiel, So 15 Uhr, Pfr. Peisker, GPn. Esche.

Salbke, St. Gertraud, Greifenhagener Str. 3, Christvesper, So 16 Uhr, Dpr. i.R. Quast; GD, Di 10 Uhr, Pfr. Thiele.

Stadtfeld Ost, Pauluskirche, Goethestr. 25, Christnacht, So 22 Uhr, ord. GP Friebel; Christvesper, So 18 Uhr, Pfr. Dr. Simon; Fest-GD, Mo 10 Uhr, Dpr. i.R Quast; GD mit Krippenspiel, So 15 Uhr, Pfr. Dr. Simon; So 16.30 Uhr, ord. GP Friebel.

Stadtfeld Ost, ev. Matthäusgemeinde, Freiherr-vom-Stein-Str. 45, Christvesper, So 16.30 Uhr, Pfr. Dr. Simon; Fest-GD, Di 11 Uhr, Pfr. Dr. Simon; GD mit Krippenspiel, So 15 Uhr, ord. GP Friebel.

Stadtfeld West, ev. Markuskirche, Heinrich-Zille-Str. 4, Christvesper, So 17 Uhr, Pfrn. C. Hoenen; Christvesper mit Krippenspiel, So 15.30 Uhr, Sup. St. Hoenen; GD, Mo 10 Uhr, Sup. Langer.

Sudenburg, St. Ambrosius-Kirche, Ambrosiusplatz, Christvesper, So 18 Uhr, Pfrn. Meißner; GD mit Krippenspiel, KGD, So 15 Uhr, Pfrn. Meißner & Team; Orgelmusik, So 22 Uhr, Dorlies Bunge.

Westerhüsen, St. Stephanus, Eisenacher Str., Christvesper mit Anspiel der JG, So 17 Uhr, Pfr. Thiele.

Evangelische Freikirchen

Altstadt, Freie ev. Gemeinde (Connect – Kirchen am Hassel), Breiter Weg 230, GD, So 10 Uhr.

Kannenstieg, Pfingstgemeinde Vaters Haus, Johannes-R.-Becher-Str. 51, GD mit Kinderstunde und englischer Übersetzung, So 10 Uhr.

Neue Neustadt, Christus-Gemeinde, Morgenstr. 3 – 5, GD, KGD, So 10 Uhr.

Katholische Kirche

Altstadt, Kath. Universitätskirche St. Petri, Neustädter Str. 4, Hl. Messe, So 11 Uhr; Hl. Messe, anschl. Vespergebet, Mo 18, Di 18 Uhr.

Altstadt, Kathedrale St. Sebastian, Max-Josef-Metzger-Str., Christmette, Pontifikalamt mit Kathedralchor, So 21.30 Uhr; GD mit syro-malabarischen Ritus, Sa 16 Uhr; Hl. Messe, So 10.30, Di 10.30 Uhr; Kapitelsvesper, Mo 17 Uhr; Krippenandacht mit Krippenspiel, So 15 Uhr; Pontifikalamt mit Kathedralchor und Orchester, Mo 10.30 Uhr; Vorabendmesse, Sa 18 Uhr.

Buckau, St. Norbert, Karl-Schmidt-Str. 5, Christmette, So 21.30 Uhr; Hl. Messe, Di 10.30 Uhr; Krippenandacht, So 15.30 Uhr; Pasterka (Mitternachtsmesse in polnischer Sprache), So 0 Uhr.

Cracau, St. Andreas, Bassermannstr., Hl. Messe, So 9.30 Uhr.

Neu Olvenstedt, St. Josef, St.-Josef-Str. 13, Christmette, So 17 Uhr; Heilige Messe, Di 9.15 Uhr.

Neue Neustadt, St. Agnes, Nachtweide 90, Christmette, So 22 Uhr; Festmesse, Mo 10 Uhr; Heilige Messe, Di 9 Uhr; Heilige Messe zum 4. Advent, So 9 Uhr; Kindergottesdienst zur Weihnacht, So 16 Uhr.

Neustädter Feld, St. Mechthild, Milchweg 28, Christmette, So 22 Uhr; Heilige Messe, Di 10.30 Uhr; Vorabendmesse, Sa 17 Uhr.

Ottersleben, St. Maria Hilf, Müllergasse 2, Christmette, So 22 Uhr; Hl. Messe, Di 10 Uhr; Krippenandacht, So 15 Uhr.

Reform, St. Adalbert, Neptunweg 13, Christmette, So 18 Uhr; Wortgottesfeier, Di 9 Uhr.

Rothensee, Rosenkranzkapelle, Akazienstr. 18, Festmesse, Mo 10.15 Uhr.

Stadtfeld West, St.-Marienstift-Kapelle, Harsdorfer Str. 30, Christvesper, So 17 Uhr; Hl. Messe, Di 9 Uhr.

Sudenburg, St. Marien, Rottersdorfer Str. 9 a, Christmette, So 20 Uhr; Festgottesdienst mit Chor und Orchester, Mo 10 Uhr; Vorabendmesse, Sa 18 Uhr.